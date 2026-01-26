Davide Lionello muore travolto dalla metro a Roma la rabbia della sorella | Era appena uscito dalla clinica dove era in cura una tragedia evitabile

Davide Lionello, 52 anni e figlio dell’attore Oreste Lionello, è deceduto a Roma dopo essere stato investito da un treno della metropolitana. La tragedia si è verificata poco dopo aver lasciato una clinica dove era in cura. La famiglia e la sorella esprimono il loro dolore, sottolineando che si tratta di un incidente evitabile. La notizia apre un dibattito sulla sicurezza e sui rischi legati alla salute mentale.

Un nuovo dramma colpisce la famiglia Lionello. Davide Lionello, 52 anni, figlio dell'attore e doppiatore Oreste Lionello, è morto ieri pomeriggio a Roma, travolto da un treno della metropolitana. L'episodio è avvenuto alla fermata Subaugusta della linea A, in direzione Battistini. Secondo le testimonianze raccolte dagli agenti intervenuti sul posto, l'uomo sarebbe stato visto lanciarsi sui binari all'arrivo del convoglio. L'ipotesi è quella di un gesto volontario. La circolazione della metropolitana è stata temporaneamente interrotta per consentire i rilievi di rito. Le verifiche svolte non avrebbero fatto emergere elementi diversi dalla dinamica del suicidio.

