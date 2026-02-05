Scontro violentissimo in Italia va tutto a fuoco | Tragedia Orrore al momento dei soccorsi

Un incidente grave si è verificato nel pomeriggio a Guagnano, in provincia di Lecce. Un’auto e una moto si sono scontrate violentemente, causando il ferimento di un uomo e l’incendio di entrambi i veicoli. Sul posto sono arrivati i soccorritori, ma la scena era devastante: fiamme alte e pezzi di lamiera ovunque. Le forze dell’ordine stanno ancora ricostruendo la dinamica dell’incidente.

Un incidente stradale di estrema gravità ha scosso il pomeriggio nel territorio di Guagnano, in provincia di Lecce, dove un violento impatto tra un'auto e una moto ha provocato il ferimento serio di un uomo e l'incendio di entrambi i veicoli coinvolti. L'episodio si è verificato lungo la strada che collega Torre Lapillo a San Pancrazio Salentino, un'arteria già in passato teatro di sinistri rilevanti, soprattutto nelle ore di maggiore traffico. La dinamica dell'accaduto ha generato momenti di forte tensione tra i presenti, anche a causa delle fiamme che si sono sprigionate subito dopo l'urto. L'allarme è scattato rapidamente e sul posto sono confluiti i mezzi di soccorso, impegnati sia nell'assistenza ai feriti sia nella messa in sicurezza dell'area interessata dall' incidente.

