Tragedia in Austria morto l' ex portiere della Juve Alex Manninger

Da oltre confine, dall'Austria, arriva una notizia drammatica: l'ex portiere della Juventus, Alex Manninger, è deceduto. La notizia è stata confermata dalle autorità locali, senza ulteriori dettagli sulle cause della morte. Manninger, 45 anni, aveva giocato in Italia tra il 1997 e il 2002, contribuendo alle stagioni del club bianconero. La sua scomparsa ha suscitato cordoglio tra i tifosi e gli addetti ai lavori.

Da oltre confine, dall'Austria, arriva una notizia che tragica, soprattutto per gli amanti del calcio italiano. L'ex portiere della Juventus Alexander Manninger è deceduto a 48 anni in un drammatico incidente stradale avvenuto intorno alle 8:20 di ieri, giovedì 16 aprile. Secondo le prime.🔗 Leggi su Trentotoday.it È MORTO ALEXANDER MANNINGER: L'EX PORTIERE DELLA JUVENTUS HA AVUTO UN INCIDENTE CON UN TRENO Notizie correlate Alex Manninger muore a 48 anni: tragedia in Austria per l’ex portiere della JuventusABBONATI A DAYITALIANEWS Incidente mortale vicino Salisburgo Alex Manninger è morto all’età di 48 anni in seguito a un tragico incidente ferroviario... Calcio in lutto, è morto l’ex portiere della Juve Alex ManningerIl 48enne austriaco è stato vittima di un incidente stradale È morto l’ex portiere della Juventus Alex Manninger. Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Morto Manninger: l'ex portiere di Juve e Toro vittima di un incidente; Alex Manninger, morto l’ex portiere della Juventus: fatale un incidente; ? Tragedia oltre confine, morto l'ex portiere Alex Manninger: in Italia ha giocato con la Juve (e non solo); Tragedia in Austria, è morto l’ex portiere della Juve Manninger. Alex Manninger, l'ex portiere della Juventus morto in un incidente: aveva 48 anni. La sua auto travolta da un trenoAlex Manninger, 48enne ex portiere della Nazionale austriaca, è morto in un incidente. La sua auto è stata travolta ad un passaggio a livello senza barriere nei pressi di ... ilmessaggero.it Manninger, tragedia in Austria: l'ex Juve morto in un tragico incidente, tutti gli aggiornamentiCome riportato dalla Bild, l’incidente sarebbe avvenuto intorno alle 8:20 del mattino nei pressi della fermata di Pabing, in corrispondenza di un passaggio a livello non sorvegliato. L’auto guidata da ... tuttosport.com È venuto a mancare Alexander Manninger all’età di 48 anni a seguito di un incidente stradale. Noi dello JOFC FRATTA ci stringiamo con affetto alla sua famiglia in questo momento di grande dolore. Riposa in pace, ALE #fcjuventus #juve #juventus #finoal - facebook.com facebook È mancato oggi Alex Manninger, ex portiere di Arsenal, Fiorentina, Siena, Juventus e Augsburg tra le altre x.com