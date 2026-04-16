Calcio in lutto è morto l’ex portiere della Juve Alex Manninger

L'ex portiere della Juventus, Alex Manninger, è deceduto all'età di 48 anni a causa di un incidente stradale. La notizia ha suscitato dolore tra gli appassionati di calcio. Manninger, originario dell'Austria, aveva giocato con il club bianconero in passato. Al momento, le autorità stanno indagando sulle cause dell'incidente che ha portato alla sua morte.

Il 48enne austriaco è stato vittima di un incidente stradale È morto l’ex portiere della Juventus Alex Manninger. Come riportano fonti austriache, il 48enne è stato vittima di un incidente stradale: a Salisburgo, dove nacque il 4 giugno del 1977, la sua auto è stata travolta da un treno a un passaggio a livello sprovvisto di barriere. (AnsaFoto) – Calciomercato.it Manninger ha giocato nella Juve dal 2008 al 2012, collezionando un totale di 42 presenze e vincendo uno Scudetto in quella che fu la sua ultima annata in bianconero. In Italia ha difeso la porta anche di Siena, Bologna e Torino, mentre all’estero ha militato in club di grande prestigio come Arsenal e Liverpool.🔗 Leggi su Calciomercato.it

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