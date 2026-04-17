Tragedia alle porte di Milano | scende in strada con una pistola e si spara

Da milanotoday.it 17 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel pomeriggio di giovedì 16 aprile, in via Bernardino Luini a Garbagnate Milanese, una persona ha estratto una pistola e si è sparata. L’uomo ha rivolto l’arma contro di sé e ha premuto il grilletto, provocando una tragedia nelle strade della zona. Sul luogo sono intervenuti i soccorritori, ma l’intervento si è rivelato inutile. La polizia ha avviato le indagini per chiarire le dinamiche dell’accaduto.

Ha impugnato la pistola, l’ha rivolta contro di sé e ha premuto in grilletto. In strada. È quello che è successo in via Bernardino Luini a Garbagnate Milanese nel pomeriggio di giovedì 16 aprile.L’estremo gestoTutto è accaduto intorno alle 15, come riportato dall’agenzia regionale di emergenza.🔗 Leggi su Milanotoday.it

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