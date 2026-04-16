Un uomo ha perso la vita questo pomeriggio a Garbagnate, in strada, attorno alle 15,30. L’episodio è avvenuto a Santa Maria Rossa, frazione del Comune, e sembra essere legato a una possibile crisi legata a una malattia. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma non hanno potuto fare nulla per salvare l’uomo. La polizia ha avviato le indagini per chiarire le dinamiche dell’accaduto.

Ci sono 5000 biglietti speciali del treno per viaggiare gratis in tutta Europa, a disposizione. Embolia polmonare, sintomi e prevenzione: esperti a confronto a Garbagnate. Serata partecipata e ricca di. Assegno da Amazon Prime con una lettera proveniente dagli Usa: ecco la nuova sofisticata truffa,. Un nuovo tentativo di raggiro informatico sta circolando massicciamente nelle caselle di posta elettronica dei. Un uomo di 43 anni, residente a Bovisio Masciago, è stato arrestato nel pomeriggio di. Quintali di droga dalla Spagna sui Tir, 13 arresti dei carabinieri tra Monza e Milono.. Servizio straordinario di prevenzione e controllo del territorio il 14 aprile nell’area del Parco delle.🔗 Leggi su Ilnotiziario.net

© Ilnotiziario.net - Dramma a Garbagnate, scende in strada e si spara

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