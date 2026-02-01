A Milano, un uomo ha preso una pistola da una guardia giurata e ha sparato contro una volante della polizia. L’intervento delle forze dell’ordine è stato immediato, ma la situazione resta molto tesa. La polizia sta cercando di capire le sue intenzioni e le modalità dell’episodio.

A Milano grave episodio di cronaca. Un uomo ha sottratto l’arma da fuoco ad una guardia giurata, quindi ha fatto fuoco su una volante della polizia. Milano, l’uomo ferito ricoverato al Niguarda. E’ ricoverato in codice rosso al Niguarda l’uomo che nel primo pomeriggio di oggi ha rubato la pistola a una guardia giurata. Questi ha poi sparato contro le volanti della polizia che, allertate, lo avevano intercettato. Dopo aver sottratto l’arma alla guardia giurata, l’uomo, probabilmente di origine asiatica, è fuggito verso la stazione di Rogoredo. Qui gli agenti lo hanno. E’ stata proprio via Cassinis il teatro della sparatoria: il fuggitivo ha colpito una delle auto blindate, gli agenti hanno risposto, ferendolo alla testa e a un braccio. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

© Gbt-magazine.com - Milano, sottrae pistola a guardia giurata e spara su una volante

Approfondimenti su Milano guardia gurata

Questa mattina, un uomo ha rapinato una guardia giurata portandole via la pistola.

In seguito a una rapina a Milano, polizia e carabinieri hanno rintracciato e arrestato due uomini a Sedriano.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su Milano guardia gurata

Argomenti discussi: NOW Puntata 237 - Stagione 7, Episodio 3; Si veste da rider e finge di consegnare cibo per portare droga a domicilio: 24enne arrestato a Milano; Ruba pistola e spara contro Volanti, Polizia risponde e lo ferisce; Le prime pagine dei quotidiani di oggi 31 gennaio: la rassegna stampa.

Milano, rapinatore ruba pistola e spara alla polizia che lo ferisce gravemente. Ancora a RogoredoL'uomo ha ferite da arma da fuoco alla testa e a un braccio, sono in corso approfondimenti e la prognosi rimane riservata ... ilfattoquotidiano.it

Milano, ruba una pistola a un vigilante e spara contro una volante: la polizia risponde e lo ferisce. «È gravissimo»Ancora una sparatoria a Milano, questa volta in piazza Mistral, zona Rogoredo. Un uomo avrebbe rubato a un vigilante una pistola, per poi sparare contro le Volanti della Polizia ... ilmattino.it

Le Olimpiadi Milano Cortina 2026: il grandioso show che promette di portare milioni di visitatori all’insegna di sostenibilità e inclusione. E che invece sottrae risorse alle comunità a beneficio di pochi. Il grande gioco smonta il modello di questi giochi olimpici in - facebook.com facebook

Piazza Mistral,zona Rogoredo Milano:ruba arma a guardia giurata e spara contro polizia che risponde,gravissimo. Ad allertare le forze di polizia è stata la guardia giurata che, mentre stava andando al lavoro,è stata aggredita da una persona che gli ha rubato x.com