Tra il 13 e il 19 aprile 2026 si svolgerà a La Promessa un evento che resterà impresso nella memoria locale. Durante la cerimonia di battesimo dei gemelli Andres e Rafaela, figli di Adriano e Catalina, si verificherà un episodio violento che cambierà per sempre le vite coinvolte. Una donna ucciderà Adriano e, subito dopo, si lancerà con il bambino in braccio.

Un tragico episodio segnerà le vicende di La Promessa tra il 13 e il 19 aprile 2026, quando la cerimonia per il battesimo dei gemelli Andres e Rafaela, figli di Adriano e Catalina, si trasformerà in un dramma insanabile. Eugenia, colpita da una crisi psicologica devastante dopo essere stata esclusa dai Lujan dalla partecipazione all’evento, si presenterà alla funzione armata di una pistola, ferendo accidentalmente Adriano e culminando nel proprio suicidio dopo essersi lanciata da una torre altissima con il piccolo Andres in braccio. L’escalation di tensione che ha portato al dramma familiare. Le ore precedenti l’evento tragico sono state caratterizzate da una serie di tensioni accumulate che hanno messo in luce la fragilità dei legami all’interno della villa.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Battesimo di sangue: Eugenia uccide Adriano e si lancia con il bimbo

La Promessa, anticipazioni dal 13 al 19 aprile 2026: Eugenia si suicida durante il battesimo di Andres e Rafaela© US MediasetTragedia a La Promessa nel corso del battesimo dei gemelli Andres e Rafaela, i figli di Adriano e Catalina.

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