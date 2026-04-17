Tragedia a Stezzano | cade in moto e muore il 46enne Benny

Nella notte tra mercoledì 15 e giovedì 16 aprile, a Stezzano, un uomo di 46 anni ha perso la vita a seguito di una caduta dalla motocicletta avvenuta in una rotatoria stradale. La vittima, residente nella zona, è deceduta in seguito all’incidente. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. La dinamica dell’incidente è al momento al vaglio delle forze dell’ordine.

Un tragico incidente avvenuto nella notte tra mercoledì 15 e giovedì 16 aprile ha strappato la vita a Fabio Benini, un uomo di 46 anni residente a Stezzano, dopo una violenta caduta dalla propria motocicletta in corrispondenza di una rotatoria stradale. Il sinistro, che ha coinvolto il tratto di collegamento tra la Statale 42 e la Provinciale 119, ha colpito un lavoratore del settore della refrigerazione, lasciando un vuoto profondo in una comunità legata alla sua figura e nel figlio diciassettenne. Dinamica del sinistro tra la Statale 42 e la Provinciale 119. Il momento fatale si è consumato nelle ore notturne, lungo l’asse viario che unisce Stezzano a Spirano.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Tragedia a Stezzano: cade in moto e muore il 46enne Benny Notizie correlate Leggi anche: Stezzano, fuori strada con la moto nella notte: muore un uomo Muore in un incidente in moto chef 46enne che lavorava a PisaUn brutto incidente stradale è costato la vita a Giuseppe Bertoli, chef 46enne originario della Garfagnana che da anni lavorava a Pisa.