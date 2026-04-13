Muore in un incidente in moto chef 46enne che lavorava a Pisa

Un incidente in moto ha causato la morte di un uomo di 46 anni, chef originario della Garfagnana, che da diversi anni risiedeva e lavorava a Pisa. La tragedia è avvenuta in una strada della città, coinvolgendo il motociclista e un altro veicolo. Sul luogo sono intervenuti i soccorsi, ma per l'uomo non c’è stato nulla da fare. La polizia sta ricostruendo la dinamica dell’incidente.

Un brutto incidente stradale è costato la vita a Giuseppe Bertoli, chef 46enne originario della Garfagnana che da anni lavorava a Pisa. Secondo quanto si apprende, il sinistro è avvenuto domenica pomeriggio 12 aprile, mentre Giuseppe era a bordo della sua moto. Per cause da accertarsi, mentre.🔗 Leggi su Pisatoday.it Muore giovane: incidente, perde il controllo della moto. Tragedia della strada a PisaPisa, 8 marzo 2026 – Tragedia della strada a Pisa, in viale delle Cascine a Barbaricina. Caserta, incidente stradale ad Alife: muore un 17enne, grave l’amico che era con lui in motoTragedia nella notte ad Alife, nel Casertano, dove Andrea Grillo, 17 anni, ha perso la vita in seguito a un incidente stradale avvenuto mentre...