riapre il cinemino chiuso da fine gennaio per indagini sulla sicurezza dopo la tragedia di crans montana

Il Cinemino di via Seneca riapre dopo quasi un mese di chiusura, causata da un sequestro legato a presunte irregolarità sulla sicurezza. Le autorità hanno rimosso i sigilli alle 18, dopo aver verificato che le criticità segnalate erano state sistemate. La sala, frequentata da molti appassionati, torna così a offrire spettacoli e proiezioni, con nuove misure di sicurezza adottate. La riapertura segna il ritorno alla normalità per questa storica sala milanese.

Milano, 23 febbraio 2026 – Riapre il Cinemino di via Seneca, a Milano. Dopo il sequestro disposto alla fine dello scorso gennaio per presunte irregolarità amministrative e legate alla sicurezza delle vie di fuga, alle ore 18 di oggi sono stati ufficialmente rimossi i sigilli alla sala. Dopo un mese di chiusura forzata, si legge in una nota diffusa dal Cinemino, lo spazio può finalmente tornare a vivere. Un passaggio importante per l'associazione SeiSeneca e per le migliaia di persone che rendono Il Cinemino un presidio culturale indipendente nel cuore di Milano. Accostamenti inaccettabili . "Accogliamo la decisione del tribunale di Milano con grande gioia e soddisfazione – commenta lo staff del Cinemino –. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Crans Montana: Rapporto nascosto sull’allerta sicurezza ignorata, indagini dopo la tragedia di Capodanno.A Crans Montana, un rapporto interno del Comune risalente ad agosto 2023 rivela che le autorità avevano segnalato problemi di sicurezza e carenze di risorse, ma il documento non è stato consegnato alla magistratura.

