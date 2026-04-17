Alle 8:30 del 17 aprile 2026 si registra un traffico intenso sulla carreggiata interna del raccordo a Roma. Le auto procedono a passo d’uomo in diverse tratte, con code che si estendono in più punti lungo la viabilità principale. La situazione coinvolge diverse uscite e ingressi, causando rallentamenti e congestioni lungo il percorso. La circolazione risulta critica in orario di punta, con numerosi mezzi fermi o a bassa velocità.

Luceverde Roma Bentrovati intenso il traffico sulla carreggiata interna del raccordo con rallentamenti e code tra Casilina e da Appia code a tratti anche in esterna tra Prenestina e trafficato il tratto Urbano della Roma L'Aquila con rallentamenti e code tra Tor Cervara è l'uscita per la tangenziale est stessa situazione sulla tangenziale con code tra via dei Monti Tiburtini e via dei Campi Sportivi verso lo stadio Olimpico traffico incolonnato sulla via Flaminia tra il raccordo e via dei Due Ponti verso il centro città analoga situazione sulla via Salaria con code tra via Cortona uscita per la tangenziale sulla Roma Fiumicino code...🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Traffico Roma del 17-04-2026 ore 08:30

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