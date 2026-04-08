Alle ore 17:30 del 8 aprile 2026, si segnala traffico sulla via Pontina in direzione Terracina. La circolazione presenta rallentamenti in alcune zone, ma non si registrano incidenti o chiusure di carreggiata. Le autorità stanno monitorando la situazione, senza comunicare disservizi rilevanti o deviazioni obbligatorie lungo questo tratto.

luce verde Lazio Buon pomeriggio Al momento abbiamo quei sulla via Pontina direzione Terracina tra il bivio per Ardea e Aprilia sulla stessa Pontina Ci sono code anche in direzione di Roma e via di Vallerano e il raccordo anulare per un incidente code sul Raccordo Anulare in carreggiata esterna tra la Roma Fiumicino è l'uscita per la via del Mare altro incidente sulla via Flaminia Ci sono code verso Terni tra il bivio per Sacrofano è quello per Viano possibili rallentamenti per lavori poi sul raccordo Rieti Terni si transita a senso unico alternato tra greci e Rieti Ovest nelle due direzioni è sempre in provincia di Rieti per lavori notturni... 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Traffico Lazio del 08-04-2026 ore 17:30

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Traffico Lazio del 08-04-2026 ore 09:30luce verde Lazio Bentrovati a causa di un incidente Ci sono code sulla A1 Roma Napoli per circa 6 km tra Colleferro e la diramazione di Roma Sud...

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Viabilità Roma Regione Lazio del del 08-04-2026 ore 16:25Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio Partiamo dalla statale Pontina dove ... romadailynews.it

Sono partiti i lavori di riqualificazione a piazzale De Matthaeis, snodo centrale per il traffico di Frosinone. L’intervento, finanziato con 645.000 euro dalla Regione Lazio, punta a migliorare la viabilità e preparare l’area al futuro percorso del Bus Rapid Transit. Il - facebook.com facebook