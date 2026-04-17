Alle 7:30 del 17 aprile 2026, il traffico sulla carreggiata interna del raccordo di Roma risultava intenso, con code segnalate lungo diverse tratte. La circolazione mostrava rallentamenti significativi in entrambe le direzioni, interessando in particolare le zone di ingresso e uscita principali. La situazione ha causato rallentamenti e congestioni sulla rete stradale della capitale, con disagi per gli automobilisti in transito.

Luceverde Roma Bentrovati intenso il traffico sulla carreggiata interna del raccordo con code a tratti tra Casilina e doppia trafficato anche il tratto Urbano della Roma L'Aquila a correre in the code tra Tor Cervara è l'uscita per la tangenziale est code sulla stessa tangenziale Tra via Nomentana e via dei Campi Sportivi verso lo stadio Olimpico sulla via Flaminia traffico incolonnato tra via dei due punti verso il centro città intenso il traffico anche sulla via Appia tra Ciampino e di raccordo anulare In quest'ultima direzione in programma per le 9 di questa mattina ho una manifestazione in piazza dei Santi Apostoli possibili ripercussioni sul traffico di zona fino a termine evento previsto per le 13 ma dovrei informazioni su queste altre notizie sono disponibili sul sito roma.🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Traffico Roma del 17-04-2026 ore 07:30

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