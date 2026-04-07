Traffico Lazio del 07-04-2026 ore 17 | 30

Nel pomeriggio di oggi, si sono formate code di circa cinque chilometri sulla A1, tra Firenze e Roma, a causa di un incidente. La situazione ha provocato rallentamenti e disagi lungo il tratto interessato. La circolazione è rimasta congestionata per diverse ore, coinvolgendo diversi veicoli e causando ritardi ai mezzi in transito. Non sono stati segnalati feriti o altre complicazioni rilevanti.

Luceverde Lazio trovati a causa di un incidente Ci sono code per circa 5 km sulla A1 firenze-roma tra Attigliano e da Orte verso Roma ancora sull'autosole per un veicolo che ha preso fuoco code tra Guidonia Montecelio di bivio per la A24 nelle due direzioni molto intenso il traffico anche nel tratto della Roma Napoli con rallentamenti e code tra San Vittore Anagni verso Roma altre cose sulla diramazione Roma Sud circa un chilometro da Torrenova a raccordo anulare sul Raccordo Anulare carreggiata interna dalla classe alla Salaria e proseguendo dalla Nomentana a Prenestina in carreggiata esterna code a tratti dalla Pontina alla diramazione. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Traffico Lazio del 07-04-2026 ore 17:30 Traffico Lazio del 04-04-2026 ore 17:30luce verde Lazio Bentrovati non molto il traffico sulla principale rete viaria laziale qualche problema alle porte della capitale sulla Cassia bis... Traffico Lazio del 07-04-2026 ore 09:30luce verde Lazio Bentrovati sulla A1 Roma Napoli per incidente code tra Pontecorvo e Ceprano verso Roma sono invece i lavori in corso a provocare... Temi più discussi: Viabilità Roma Regione Lazio del del 01-04-2026 ore 07 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 07-04-2026 ore 07 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 30-03-2026 ore 07 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 06-04-2026 ore 07 | 25. Traffico Lazio del 07-04-2026 ore 09:30luce verde Lazio Bentrovati sulla A1 Roma Napoli per incidente code tra Pontecorvo e Ceprano verso Roma sono invece i lavori in corso a provocare code ... romadailynews.it Traffico Roma del 07-04-2026 ore 08:30Luceverde Roma traffico intenso sulle principali arterie in direzione della capitale e per agevolare i rientri dopo le festività pasquali stop ai mezzi ... romadailynews.it SCOPERTO ALL’AEROPORTO DI FIUMICINO TRAFFICO ILLEGALE DI PELLI DI RETTILE. I Finanzieri del Comando Provinciale di Roma, in sinergia con i funzionari dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM) dell’Ufficio Lazio 2, hanno intercettato pres - facebook.com facebook