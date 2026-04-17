Alle 9:30 del 17 aprile 2026, si registrano rallentamenti sulla A24 tra Roma e Teramo a causa di lavori in corso. Il traffico risulta congestionato in alcune tratte, con code e riduzioni di corsia. Non sono stati segnalati incidenti o altri eventi che abbiano provocato interruzioni significative. La circolazione si svolge in condizioni di normalità nelle altre zone della regione.

Luceverde Lazio Bentrovati traffico rallentato per lavori in corso sulla A24 roma-teramo tra Vicovaro e Castel Madama in direzione Roma a Roma trafficata la carreggiata interna del raccordo anulare concludi tra il bivio per la diramazione Roma sud e la via Appia code a tratti anche in esterna tra il bivio per la Roma Fiumicino e la Cristoforo Colombo ed ancora tra Prenestina e ti butti intenso il traffico sulla via Appia con code tra Ciampino e di raccordo anulare In quest'ultima direzione proseguono in provincia di Viterbo i lavori sul raccordo Viterbo Terni con transito carreggiata ridotta tra Bomarzo e l'uscita per Soriano prestare.🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Traffico Lazio del 17-04-2026 ore 09:30

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