Traffico Lazio del 09-04-2026 ore 17 | 30

Il traffico nella regione Lazio alle 17:30 del 9 aprile 2026 mostrava alcune congestioni, secondo le informazioni fornite dal servizio di infomobilità di Roma. Le autorità di Roma servizi per la mobilità hanno segnalato varie situazioni di rallentamenti lungo alcune strade principali della capitale. Il servizio è stato curato da Luce Verde, che ha aggiornato gli automobilisti sulle condizioni delle strade in tempo reale.

Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità traffico sul Raccordo Anulare con code a tratti in carreggiata interna tra le uscite Grazie Salaria successivamente a partire dalla Nomentana fino allo svincolo La Rustica nella zona sud in carreggiata esterna Così attratti a partire dalla Pontina fino al bivio con la via Tuscolana la polizia locale Ci segnala nel frattempo un incidente sulla Collatina all'altezza di via degli armenti inevitabili riflessi per la circolazione anche lungo via di Tor Cervara per un incendio di lieve entità chiusa via di Dragoncello 3 via Marco D'Aviano II viale Alessandro. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Traffico Lazio del 09-04-2026 ore 17:30 Traffico Lazio del 09-04-2026 ore 09:30Luceverde Lazio trovati code per lavori sulla Cassia tra Monterosi e sette vene verso Roma si transita su una riduzione della sede stradale ancora... Traffico Lazio del 04-04-2026 ore 09:30Luceverde Lazio Buongiorno Bentrovati sabato 4 aprile giornata caratterizzata da bollino rosso che vede partenza e Transiti sulle principali arterie... Temi più discussi: Traffico Lazio del 01-04-2026 ore 09 | 30; Traffico Lazio del 07-04-2026 ore 09 | 30; Traffico Lazio del 04-04-2026 ore 09 | 30; Traffico Lazio del 06-04-2026 ore 09 | 30. Viabilità Roma Regione Lazio del del 09-04-2026 ore 16:25Astral infomobilità di nuovo Ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio apriamo con il raccordo anulare in ... romadailynews.it Traffico Lazio del 09-04-2026 ore 09:30Luceverde Lazio trovati code per lavori sulla Cassia tra Monterosi e sette vene verso Roma si transita su una riduzione della sede stradale ancora ... romadailynews.it SCOPERTO ALL’AEROPORTO DI FIUMICINO TRAFFICO ILLEGALE DI PELLI DI RETTILE. I Finanzieri del Comando Provinciale di Roma, in sinergia con i funzionari dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM) dell’Ufficio Lazio 2, hanno intercettato pres - facebook.com facebook