Trafficanti sulla rotta balcanica spuntano anche i russi | arrestata una quarantaquattrenne è residente a Rimini

Una donna di 44 anni, di nazionalità russa e residente a Rimini, è stata arrestata nell'ambito di un'operazione contro il traffico di esseri umani sulla rotta balcanica. L'arresto si inserisce in un’indagine più ampia che riguarda gruppi criminali coinvolti nello spostamento irregolare di migranti, tra cui anche presunti soggetti di provenienza russa. La misura è stata eseguita dagli agenti delle forze di polizia locali.

Un lupo solitario non fa un branco, ma la notizia dell'arresto di una quarantaquattrenne russa coinvolta nel traffico di esseri umani appare dettaglio particolarmente interessante. Sebbene sia residente regolarmente in provincia di Rimini (possiede un permesso di soggiorno rilasciato dalle.🔗 Leggi su Triesteprima.it Notizie correlate Ancora trafficanti lungo la rotta balcanica: fermato un quarantacinquenne, trasportava cinque migrantiI fatti sono avvenuti nella zona di Materija, in Slovenia, nel primo pomeriggio di ieri 4 marzo. Leggi anche: Mesa Popular, restituire un nome ai migranti dalla Rotta balcanica a Calais Una raccolta di contenuti Si parla di: Migranti Meloni sente Al Sisi | rischio nuova emergenza dal Medio Oriente patto contro i trafficanti di esseri umani. Trafficanti sulla rotta balcanica, spuntano anche i russi: arrestata una quarantaquattrenne, è residente a RiminiLa donna è stata fermata per un controllo nella zona di ?rni Kal, alle spalle di Trieste. A bordo della Suzuki Vitara sono stati trovati quattro cittadini di nazionalità turca. Le indagini sono in man ... triesteprima.it Ancora ucraini lungo la rotta balcanica: giovane passeur arrestato, guidava un'auto tedescaEnnesimo arresto di trafficanti provenienti dall'Ucraina. Il fermo è avvenuto a Hrvatini, alle spalle di Muggia ... triesteprima.it