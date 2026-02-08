Il Concilio Vaticano II tra memoria e profezia
Giovedì 12 febbraio 2026, alle 17:30, si terrà un evento dedicato al Concilio Vaticano II nella sala San Luca dell’Abbazia di Santa Giustina. L’incontro ripercorrerà i momenti fondamentali di quell’assemblea storica e analizzerà come le sue decisioni influenzano ancora oggi la Chiesa. La partecipazione è aperta a tutti, con l’ingresso che avviene dietro la basilica, in Via G.
Relatore: Mons. Giovanni Brusegan.
