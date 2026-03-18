Dal 20 marzo è disponibile il nuovo singolo di Tommy Cash intitolato “Figaro”. L’artista estone, noto per il suo stile eclettico e provocatorio, torna con un brano che si distingue per la sua cifra distintiva. La canzone è stata rilasciata in tutte le piattaforme digitali e rappresenta il secondo progetto musicale dell’anno. La sua uscita ha attirato l’attenzione di fan e media.

MILANO – Eclettico, provocatorio, dissacrante: Tommy Cash è tornato. Dopo aver fatto parlare di sé e aver conquistato con la sua ironia il pubblico e le classifiche di tutto il mondo con la hit “Espresso macchiato”, che ha raggiunto il podio dell’Eurovision Song Contest 2025, l’artista estone annuncia il nuovo brano “Figaro” (Epic Sony Music), che ha presentato in anteprima live alla finale del San Marino Song Contest e che uscirà venerdì 20 marzo. Il brano, è un inno pop-dance energico che fonde un testo tagliente, un ritornello contagioso e una produzione da club, tratti di un artista che negli ultimi anni ha saputo distinguersi nel panorama internazionale. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

© Lopinionista.it - Tommy Cash, dal 20 marzo il nuovo singolo “Figaro”

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