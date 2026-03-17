Tommy Cash torna in Italia con il nuovo singolo “Figaro”, disponibile da venerdì 20 marzo. Dopo il successo globale di “ESPRESSO MACCHIATO”, che ha raggiunto il podio all’Eurovision Song Contest 2025, il rapper estone annuncia il suo prossimo brano. La canzone sarà accompagnata da una versione remix e rappresenta un nuovo capitolo nella sua carriera musicale.

Dopo aver conquistato il pubblico e le classifiche di tutto il mondo con la hit “ESPRESSO MACCHIATO” che ha conquistato il podio dell’Eurovision Song Contest 2025 e pubblicato anche in una versione remix ft. Tony Effe TOMMY CASH TORNA CON IL NUOVO SINGOLO “ FIGARO ” FUORI OVUNQUE VENERDÌ 20 MARZO Eclettico, provocatorio, dissacrante: TOMMY CASH è tornato! Dopo aver fatto parlare di sé e aver conquistato con la sua ironia il pubblico e le classifiche di tutto il mondo con la hit “ESPRESSO MACCHIATO”, che ha raggiunto il podio dell’Eurovision Song Contest 2025, l’artista estone annuncia il nuovo brano “FIGARO” (Epic Sony Music), che ha presentato in anteprima live alla finale del San Marino Song Contest e che uscirà venerdì 20 marzo. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Tommy Cash torna in Italia con il nuovo singolo “Figaro”, fuori venerdì 20 marzo

Articoli correlati

Annalisa torna con ‘Canzone estiva’, il nuovo singolo fuori venerdì 13 marzo‘Canzone estiva’ è il titolo del brano inedito di Annalisa, che esce il 13 marzo (Atlantic/Warner Music Italy) dopo il successo degli ultimi progetti...

Damefurk, fuori il singolo “Dentro o Fuori”. Nuovo album a marzoÈ disponibile da oggi su Bandcamp e Soundcloud il nuovo singolo di Damefurk, intitolato Dentro o Fuori, prodotto e distribuito da @argodogsound.

Tommy Cash - Ok

Approfondimenti e contenuti su Tommy Cash

Temi più discussi: Tommy Cash e TonyPitony cantano Donne Ricche: feat. in arrivo?; Dentro il San Marino Song Contest, guilty pleasure dell’Eurovision; Senhit rappresenterà San Marino all’Eurovision Song Contest 2026; San Marino Song Contest, Senhit vince: chi è la cantante italiana che parteciperà all'Eurovision.

Tommy Cash torna in Italia con FigaroDopo aver fatto parlare di sé e aver conquistato con la sua ironia il pubblico e le classifiche con la hit Espresso Macchiato (podio dell'Eurovision Song Contest 2025), Tommy Cash annuncia il nuovo ... ansa.it

TOMMY CASH TORNA CON IL NUOVO SINGOLO FIGARODopo aver fatto parlare di sé e aver conquistato con la sua ironia il pubblico e le classifiche di tutto il mondo con la hit ESPRESSO MACCHIATO, che ha raggiunto il podio dell’Eurovision Song Contes ... politicamentecorretto.com

Delta Radio Italia. TonyPitony · DONNE RICCHE (Acoustic Version). Tony Pitony e Tommy Cash sorprendono i fan con un video in cui appaiono insieme, scatenando curiosità e commenti sui social. Collaborazione in arrivo o semplice cameo Il mistero accen - facebook.com facebook

Sembrava solo una citazione ironica, ma dopo pochi secondi accade alle spalle di Cash compare proprio TonyPitony in persona #TommyCash #TonyPitony x.com