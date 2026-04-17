Tra disciplina e socialità | torneo regionale di dama al liceo Palumbo

Il 17 aprile 2026 si è svolto al liceo Palumbo di Brindisi un torneo regionale di dama italiana e internazionale, coinvolgendo giovani e appassionati provenienti dalla regione. Durante l’evento sono state raccolte interviste a Vincenzo Pennetta, rappresentante di un’associazione di dama, e all’arbitro internazionale Rebecca Murra, presente come giudice della competizione. La giornata ha visto la partecipazione di numerosi giocatori e pubblico, con incontri che hanno alternato momenti di gioco e confronto.

BRINDISI - Interviste a Vincenzo Pennetta dell'Asd Dama San Donaci e all'arbitro internazionale Rebecca Murra, nel corso del torneo regionale di dama italiana e internazionale svolto il 17 aprile 2026 al liceo Palumbo di Brindisi. Rimani aggiornato sulle notizie dalla tua provincia iscrivendoti.🔗 Leggi su Brindisireport.it Notizie correlate Fase regionale del torneo di scacchi, grande risultato per gli allievi del Liceo RummoTempo di lettura: 2 minutiNella mattinata di oggi, 14 aprile, una rappresentanza di studenti del Liceo ha partecipato ad Avellino alla fase regionale... Il coraggio della memoria: al liceo Palumbo una giornata dedicata a Marcella Di LevranoServiva davvero pubblicare il video dell'aggressione alla professoressa di francese? Lunedì 30 marzo, a partire dalle ore 9, l’Aula Magna del Liceo...