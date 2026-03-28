Il coraggio della memoria | al liceo Palumbo una giornata dedicata a Marcella Di Levrano

Al liceo Palumbo si è svolta una giornata dedicata alla memoria di Marcella Di Levrano, con l'obiettivo di promuovere il rispetto per le testimonianze e sensibilizzare gli studenti sulla lotta contro l’illegalità. L’iniziativa ha coinvolto le classi attraverso interventi e attività che hanno approfondito tematiche legate alla legalità e alla memoria storica. La giornata si inserisce in un percorso di educazione civica e consapevolezza.

Serviva davvero pubblicare il video dell'aggressione alla professoressa di francese? Lunedì 30 marzo, a partire dalle ore 9, l’Aula Magna del Liceo “Ettore Palumbo” di Brindisi ospiterà l’incontro dal titolo: “Il Coraggio dell’Impegno, la Forza della Memoria” BRINDISI – Il valore della testimonianza e la lotta contro l’illegalità tornano protagonisti tra i banchi di scuola. Lunedì 30 marzo, a partire dalle ore 9, l’Aula Magna del Liceo “Ettore Palumbo” di Brindisi ospiterà l’incontro dal titolo: “Il Coraggio dell’Impegno, la Forza della Memoria”. L'iniziativa si propone di offrire agli studenti un’occasione di riflessione profonda sul contrasto alle mafie. 🔗 Leggi su Brindisireport.it © Brindisireport.it - Il coraggio della memoria: al liceo Palumbo una giornata dedicata a Marcella Di Levrano Articoli correlati Al liceo 'Manzoni' una giornata dedicata alla professione del farmacistaUna mattinata di studio e orientamento per raccontare agli studenti il valore e le prospettive della professione del farmacista. Dai social all'iperconnessione: al liceo Mursia di Carini una giornata dedicata al benessere psicologico degli adolescentiL'iniziativa, in programma mercoledì 25 febbraio, è sostenuta da Italgas e curata da Telemaco. Aggiornamenti e notizie su Il coraggio della memoria al liceo... Discussioni sull' argomento Brindisi, Giornata della Legalità: gli Incontri di Primavera ricordano Marcella Di Levrano; Al via gli Incontri di Primavera della Scuola Caponnetto dedicati alla memoria e alla legalità; 100 passi verso il 21 marzo 2026. Giornata della memoria, al Boni di Acquapendente in scena Bent. Il coraggio di amarsiBent. Il coraggio di amarsi è lo spettacolo messo in scena al Teatro Boni di Acquapendente in occasione del Giorno della Memoria. L’appuntamento, nell'ambito della stagione diretta da Sandro Nardi, ... ilmessaggero.it Giornata della legalità a Brindisi in memoria di Marcella Di Levrano - facebook.com facebook