Il coraggio della memoria | al liceo Palumbo una giornata dedicata a Marcella Di Levrano

Da brindisireport.it 28 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Al liceo Palumbo si è svolta una giornata dedicata alla memoria di Marcella Di Levrano, con l'obiettivo di promuovere il rispetto per le testimonianze e sensibilizzare gli studenti sulla lotta contro l’illegalità. L’iniziativa ha coinvolto le classi attraverso interventi e attività che hanno approfondito tematiche legate alla legalità e alla memoria storica. La giornata si inserisce in un percorso di educazione civica e consapevolezza.

Serviva davvero pubblicare il video dell'aggressione alla professoressa di francese? Lunedì 30 marzo, a partire dalle ore 9, l’Aula Magna del Liceo “Ettore Palumbo” di Brindisi ospiterà l’incontro dal titolo: “Il Coraggio dell’Impegno, la Forza della Memoria” BRINDISI – Il valore della testimonianza e la lotta contro l’illegalità tornano protagonisti tra i banchi di scuola. Lunedì 30 marzo, a partire dalle ore 9, l’Aula Magna del Liceo “Ettore Palumbo” di Brindisi ospiterà l’incontro dal titolo: “Il Coraggio dell’Impegno, la Forza della Memoria”. L'iniziativa si propone di offrire agli studenti un’occasione di riflessione profonda sul contrasto alle mafie. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

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