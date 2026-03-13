Toyota GR Yaris | le novità per il Model Year 2026

Toyota ha annunciato un aggiornamento per la GR Yaris del Model Year 2026, la hatchback compatta sviluppata originariamente per le competizioni rally. Tra le novità ci sono un volante sportivo e altre modifiche che riguardano l’interno e le caratteristiche tecniche del veicolo. La casa ha comunicato che il modello sarà disponibile nei concessionari a partire dalla prossima stagione.

Continua l'evoluzione della Toyota GR Yaris. Per il 2026, la compatta sportiva figlia dell'impegno nel Mondiale Rally si affina con una serie di aggiornamenti che spaziano dalla dinamica di guida alla dotazione. La principale novità si trova nell'abitacolo, dove debutta un volante inedito che riprende la conformazione della serie limitata Morizo RR. Per migliorare l'ergonomia durante la guida sportiva, al posto di un comando tradizionale ne è stato approntato uno di ispirazione racing, con diametro ridotto e interruttori grandi e ben distanziati. Così l'abitacolo della GR Yaris diventa ancora più simile a quello di un'effettiva vettura da rally, grazie anche all'abbinamento con la grande leva del freno a mano verticale. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Toyota GR Yaris: le novità per il Model Year 2026 Articoli correlati Regine del WRC: Toyota GR Yaris Rally1Il progetto della Toyota GR Yaris Rally1 nasce per raccogliere l’eredità della Toyota Yaris WRC, vettura che tra il 2017 e il 2021 ha contribuito in... Toyota GR Yaris, versione speciale per celebrare Sébastien OgierPer celebrare la vittoria del titolo mondiale Wrc 2025 del pilota della scuderia Toyota Gazoo Racing World Rally Team (Tgr-Wrt) Sébastien Ogier,... Toyota Yaris 2026: Prezzo, Caratteristiche e Tutte le Novità del Nuovo Modello Contenuti e approfondimenti su Model Year Discussioni sull' argomento Toyota Yaris 2026, i nuovi modelli in arrivo: caratteristiche e prestazioni; Auto ibride, 7 modelli che consumano poco e costano meno di quanto pensi. Toyota GR Yaris 2026: aggiornamenti a sterzo, assetto e pneumaticiLa Toyota GR Yaris 2026 introduce aggiornamenti a sterzo, assetto e pneumatici. Migliorano precisione di guida, controllo e sicurezza. newsauto.it Toyota GR Yaris, ufficiale l'aggiornamento 2026: è la migliore di sempreDa fuori sembra tutto uguale, ma dentro è cambiato tutto: questa si chiama 'sostanza' ed è quanto la Toyota Yaris GR rappresenta per gli appassionati. auto.everyeye.it La casa austriaca amplia la portata della Garanzia Premium: termini e vantaggi della nuova copertura quadriennale, valida a partire dal Model Year 2025 - facebook.com facebook First overnight run of fully autonomous distributed ML research. Agents self-organized, shared strategies via P2P gossip, and iterated on model configs without any human guidance. This changes everything.Background: Karpathy's AutoresearchOn March 7th, x.com