Il 7 aprile 2026, si è riacceso l'interesse attorno a Egan Bernal, assente dai grandi palcoscenici da qualche tempo. La sua presenza è stata annunciata al Tour of the Alps 2026, una gara che potrebbe segnare il suo ritorno alle competizioni dopo un periodo di silenzio e incertezze, durato anche a causa del mancato coinvolgimento della squadra Ineos Grenadiers. La partecipazione di Bernal fa pensare a un possibile collegamento con il prossimo Giro d’Italia.

Roma, 7 aprile 2026 - Che fine ha fatto Egan Bernal? A un certo punto della prima parte di questa stagione tutti, tra appassionati e addetti ai lavori, complice anche il silenzio della Ineos Grenadiers, se lo sono chiesti. Qualche media colombiano aveva provato a ricostruire cosa fosse successo a uno dei corridori, e degli sportivi in generale, più amati in patria ma, al di là di tutto, il ritorno in gara sembra sempre più vicino e dovrebbe avvenire in occasione de l Tour of the Alps 2026. Il ritorno di Bernal. Finora in stagione il vincitore del Giro d'Italia 2021 e del Tour de France 2019 (un'accoppiata riuscita solo a lui come corridore non europeo) ha corso solo 3 volte: i campionati nazionali in linea, con la riconferma del titolo portata a casa, e a cronometro e la Faun-Ardèche Classic 2026, chiusa al settimo posto. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Il ritorno di Bernal: appuntamento al Tour of the Alps 2026 (con vista sul Giro d'Italia)

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