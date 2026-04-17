Touchpoint Awards Identity | Fkdesign conquista il Grand Award 2026 con il rebranding della Cooperativa L' Incontro

Durante la cerimonia tenutasi presso la Fabbrica di Lampadine a Milano, è stato annunciato il vincitore del Grand Award 2026. La premiazione dei Touchpoint Awards Identity ha premiato il progetto di rebranding di una cooperativa, realizzato dall’agenzia Fkdesign. La cerimonia ha visto la partecipazione di diversi professionisti del settore e ha riconosciuto il lavoro di rinnovamento dell’identità visiva della cooperativa.

Nella cornice di Fabbrica di Lampadine a Milano si è svolta la cerimonia di premiazione dei Touchpoint Awards Identity 2026. La serata, condotta da Luca Viscardi, ha acceso i riflettori sul ruolo dell’identità di marca come leva strategica e culturale. Protagonisti i progetti più significativi del panorama contemporaneo del branding. Nel corso della cerimonia sono stati premiati 18 progetti, per un totale di 20 riconoscimenti tra premi di categoria (17) e menzioni della giuria (3). A questi si sono aggiunti i tre premi speciali assegnati dalle redazioni giornalistiche di Oltre La Media Group. Il premio, promosso da Touchpoint e Oltre La...🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Touchpoint Awards Identity: Fkdesign conquista il Grand Award 2026 con il rebranding della Cooperativa L'Incontro Notizie correlate GLAAD Media Awards 2026: trionfano “Stranger Things” e “Heated Rivalry”. Quinta Brunson premiata con il Vanguard AwardLa notte di Los Angeles si è tinta d’arcobaleno per la 37ª edizione dei GLAAD Media Awards. Il rebranding dell’Università Pegaso argento ai Transform awards EuropeLa nuova identità visiva di Università Pegaso, ateneo digitale del Gruppo Multiversity, ha vinto la medaglia d’argento ai Transform awards Europe... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Touchpoint Awards Identity: Fkdesign conquista il Grand Award 2026 con il rebranding della Cooperativa L’Incontro; Al via domani la due giorni di Touchpoint dedicata all’Identity; Touchpoint Days Identity: tra Brand e Prodotto vince la sinergia. Touchpoint Awards Identity: Fkdesign conquista il Grand Award 2026 con il rebranding della Cooperativa L’IncontroNella cornice milanese di Fabbrica di Lampadine si è svolta la cerimonia di premiazione, condotta da Luca Viscardi. Durante la serata, che ha celebrato ... affaritaliani.it Al via domani la due giorni di Touchpoint dedicata all’IdentityTornano domani i Touchpoint Days Identity Live, che vedranno i protagonisti confrontarsi sulla dicotomia Brand vs Prodotto. I lavori inizieranno alle 9.30 presso il Teatro di Fabbrica di Lampadine e ... touchpoint.news