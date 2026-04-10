L’Università Pegaso, ateneo digitale appartenente al Gruppo Multiversity, ha ricevuto una medaglia d’argento ai Transform Awards Europe 2026, riconoscimento internazionale nel settore del branding. La premiazione si è svolta nella categoria Best visual identity from the education sector, dedicata alle migliori identità visive delle istituzioni educative. Questa vittoria segnala il riconoscimento per il nuovo design adottato dall’ateneo nell’ambito del suo processo di rebranding.

La nuova identità visiva di Università Pegaso, ateneo digitale del Gruppo Multiversity, ha vinto la medaglia d’argento ai Transform awards Europe 2026, tra i più autorevoli riconoscimenti internazionali dedicati al branding, nella categoria Best visual identity from the education sector. A firmare il progetto è FutureBrand che ha accompagnato l’ateneo in un percorso che ha tradotto in modo chiaro e lineare la visione di un’università accessibile, innovativa e capace di rispondere alle esigenze del presente. L’ateneo conferma il proprio ruolo nel panorama nazionale e internazionale della formazione. Al centro del rebranding il cavallo alato, simbolo storico di Pegaso, oggi ripensato con linee essenziali e dinamiche, che esprimono apertura, dinamicità e orientamento al futuro. 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Il rebranding dell’Università Pegaso argento ai Transform awards Europe

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