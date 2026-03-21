Tottenham-Nottingham Forest | formazioni statistiche e anticipazioni

Domani si giocherà la partita tra Tottenham e Nottingham Forest, con il Tottenham che cerca di conquistare la prima vittoria in Premier League del 2026. La sfida si terrà in casa del Tottenham, mentre il Nottingham Forest arriva da alcune prestazioni difficili. La partita è tra due squadre che cercano di migliorare la loro posizione in classifica.

2026-03-21 14:38:00 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrale l’ultima notizia pervenuta in redazione: Il Tottenham continua la sua ricerca per la prima vittoria in Premier League del 2026 quando domenica ospiterà i compagni in difficoltà del Nottingham Forest. Solo un punto e una posizione separano le squadre vicine al fondo della classifica, con entrambe saldamente trincerate nella battaglia per la retrocessione che si dirigono verso uno scontro cruciale nel nord di Londra. Gli Spurs hanno mostrato segni di vita sotto la guida di Igor Tudor a metà settimana, battendo l’Atletico Madrid 3-2 in Champions League, anche se sono stati comunque eliminati complessivamente. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

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