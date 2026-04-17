Il denim, un tessuto che ha attraversato decenni di mode e tendenze, si presenta in cinque diversi look per coprire l’intera giornata con pantaloni, giacche, camicie o accessori. Dalla sua origine come tessuto da lavoro, è diventato un elemento chiave nel panorama della moda internazionale. La sua versatilità permette di creare stili vari, dal casual al più ricercato, mantenendo un ruolo centrale nel guardaroba contemporaneo.

Da uniforme operaia a codice estetico globale, il denim continua a reinventarsi stagione dopo stagione. Nella primavera 2026 torna nella sua forma più completa, quasi radicale: un total look in jeans che spazia dalla combo più classica pantaloni e camicia, fino alle alternative più creative con giacche, gilet e top. Sempre lo stesso ma sempre diverso: come reinventare il canadian tuxedo nei mesi primaverili, con abbinamenti freschi e originali. Camicia e jeans: l’outfit più semplice e più chic. I grandi classici non passano mai di moda. Tra le idee look total denim più immediate per la primavera 2026, resta la combo camicia e jeans. Camicia leggermente morbida, portata dentro o lasciata aperta; jeans dritti o appena svasati, senza eccessi.🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Total denim: 5 look per vestirsi di jeans dalla testa ai piedi

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