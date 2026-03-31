Dalla testa ai piedi - laboratorio artistico

Un laboratorio artistico offre un’esperienza sensoriale rivolta alla scoperta del proprio corpo, partendo dalla testa fino ai piedi. Si tratta di un percorso pratico e intuitivo, pensato per esplorare il corpo attraverso attività creative e manuali. L’obiettivo è favorire la consapevolezza corporea senza l’uso di strumenti specifici, concentrandosi sulle sensazioni e sui movimenti naturali.

Ilary, abbiamo un problema. La lista dei flop comincia a diventare troppo lunga Un laboratorio esperienziale pensato come un primo e delicato viaggio alla scoperta del proprio corpo. Attraverso il gioco, il movimento e i sensi inviteremo i più piccoli a esplorare mani, piedi, viso e tutte le parti del corpo rispettando i tempi e le curiosità di ciascuno. Sperimentando giochi di classificazione, materiali da assemblare, oggetti da afferrare e percorsi tattili, stimoleremo la percezione corporea per favorire la coordinazione e la consapevolezza di sé. Laboratorio artistico per bambine e bambini da 1 ai 3 anniA cura di Claudia Saracchi e Rossana Maggi, nell’ambito della rassegna Campsirago Luogo d’Arte. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

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