TonyPitony con maschera e stivali a forma di piede a Sanremo | un personaggio assurdo dalla testa ai piedi

A Sanremo, TonyPitony si è presentato con un costume insolito, indossando una maschera che copriva il volto e stivali realizzati a forma di piede. Il personaggio ha attirato l’attenzione del pubblico con un look decisamente sopra le righe, caratterizzato da dettagli inusuali e un’interpretazione visivamente bizzarra. La sua apparizione ha suscitato curiosità tra i presenti e i media presenti alla manifestazione.

