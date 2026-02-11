Carlo Conti ha sorpreso tutti ieri pomeriggio annunciando che Irina Shayk sarà una delle co-conduttrici di Sanremo 2026. La top model si aggiunge a un cast già ricco di ospiti, tra cui Can Yaman, Achille Lauro, Lillo Petrolo e Nino Frassica. La cantante e attrice russa prenderà parte alla manifestazione come volto femminile, portando un tocco internazionale alla kermesse. La conferma ufficiale ha fatto il giro dei social e delle agenzie di stampa, lasciando i fan curiosi di vedere come si svil

I eri pomeriggio, a sorpresa, Carlo Conti ha annunciato l’arrivo a Sanremo 2026 di Irina Shayk come co-conduttrice. La top model russa, ex compagna di Bradley Cooper, sostituirà dunque Andrea Pucci (auto-escluso dopo furiose polemiche web), aggiungendosi così al ricco bouquet di presenze che affiancheranno Conti e Laura Pausini. Sempre nello stesso reel, Conti ha svelato che Tiziano Ferro sarà il super ospite musicale della prima serata. Irina Shayk regina del Carnevale di Rio: la sfilata in costume è mozzafiato X Leggi anche › L’età non si vede, lo stile sì. Buon compleanno a Irina Shayk, 40 anni fuori dagli schemi Irina Shayk co-conduttrice a Sanremo 2026: la data e l’annuncio di Carlo Conti. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - La top model si aggiunge al cast di ospiti e co-conduttori già confermati: Can Yaman, Achille Lauro, Lillo Petrolo e Nino Frassica

Questa mattina Carlo Conti ha annunciato i nomi dei co-conduttori del Festival di Sanremo 2026.

Con l'avvicinarsi del Festival di Sanremo 2026, si fa sempre più concreta la presenza di Achille Lauro tra i co-conduttori.

