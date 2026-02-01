Domenica In gli ospiti della puntata del 1º febbraio da Christian De Sica a Lillo Petrolo
Domenica pomeriggio su Rai 1, Mara Venier conduce una nuova puntata di
Oggi, domenica 1º febbraio, torna l'appuntamento con Domenica In. Il programma va in onda in diretta dagli Studi Fabrizio Frizzi di Roma, con la conduzione di Mara Venier, affiancata in questa stagione da Tommaso Cerno, Teo Mammucari e Enzo Miccio, pronti a scandire i ritmi dello storico format del weekend televisivo italiano. Appuntamento alle 14 su Rai 1. La puntata si apre sulla commedia con l'arrivo in studio di Christian De Sica e Lillo Petrolo. La coppia presenterà Agata Christian – Delitto sulle nevi, l’ultima fatica cinematografica diretta da Eros Puglielli, in uscita nelle sale il prossimo 5 febbraio. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
