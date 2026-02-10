Festa di Carnevale nel centro storico di Treglio

Sabato 14 febbraio, Treglio si riempie di allegria con una festa di Carnevale nel centro storico. Il comitato Festa Carnevale 2026 organizza un pomeriggio pieno di colori, musica e divertimento per grandi e bambini. Le strade si riempiono di maschere e festeggiamenti, creando un’atmosfera vivace e spensierata.

Dalle ore 16 in poi, ci saranno tante sorprese, divertimento e magia per.

