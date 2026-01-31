Morto Paolo Cristoni storico esponente del Psi ed ex sindaco di Castelfranco Emilia

È morto Paolo Cristoni, figura di spicco del socialismo modenese e ex sindaco di Castelfranco Emilia. La notizia è arrivata dalla segreteria provinciale del Partito socialista, che ha ricordato la lunga militanza e il ruolo di Cristoni nella politica locale. La sua scomparsa rappresenta una perdita importante per il territorio.

Lutto per la scomparsa di Paolo Cristoni, esponente storico del socialismo modenese. A darne notizia è la segreteria provinciale del Partito socialista modenese. Cristoni è stato sindaco di Castelfranco Emilia, dirigente regionale e nazionale del Psi, deputato al Parlamento Italiano.

