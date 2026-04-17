Torna il Mercato Straordinario domenicale al Parco Novi Sad

Domenica 19 aprile, dalle 7:00 alle 14:00, l’anello del Parco Novi Sad a Modena sarà di nuovo teatro del Mercato Straordinario, un appuntamento che si tiene ogni terza domenica del mese. La manifestazione coinvolge diversi ambulanti che espongono i loro prodotti lungo il perimetro del parco, attirando numerosi visitatori. L'evento è aperto a tutti e si svolge nelle ore mattutine e fino a metà pomeriggio.

Domenica 19 aprile, dalle 7:00 alle 14:00, l'anello del Parco Novi Sad di Modena torna a ospitare l'appuntamento con il Mercato Straordinario della terza domenica del mese.Con la primavera ormai nel vivo, il mercato è l'occasione ideale per una passeggiata all'aria aperta alla scoperta delle.🔗 Leggi su Modenatoday.it Notizie correlate Leggi anche: Torna il Mercato Straordinario al Parco Novi Sad Al Parco Novi Sad domenica 12 aprile torna "Fatto in Italia"Con la stagione primaverile ormai nel vivo, i banchi dell'Evento Fatto in Italia si rinnovano con le ultime novità: tendenze colorate, nuove... Aggiornamenti e contenuti dedicati Argomenti più discussi: Mercato Tirrenia 12 aprile 2026; Livorno, via Grande chiusa al traffico per il mercato ambulante: come cambia la viabilità il 19 aprile; Gli eventi da non perdere nel weekend a Modena e provincia; Dal mercato Crocetta più a Ivrea più: i negozianti chiedono una svolta local. Mercato straordinario a Marina di Pisa: le modifiche al trafficoPisa, 28 febbraio 2026 - Per consentire lo svolgimento del mercato straordinario organizzato da Confesercenti, in programma domenica 1 marzo sul lungomare di Marina di Pisa, sono state disposte ... lanazione.it Sacile è...IL MERCATO STRAORDINARIO Domenica 19 Aprile 59 banchi Vi aspettiamo - facebook.com facebook