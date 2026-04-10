Al Parco Novi Sad domenica 12 aprile torna Fatto in Italia
Con la stagione primaverile ormai nel vivo, i banchi dell'Evento Fatto in Italia si rinnovano con le ultime novità: tendenze colorate, nuove collezioni e tante proposte pensate per i mesi più caldi.L'appuntamento di domenica offrirà ai visitatori una vasta gamma di prodotti, dall'abbigliamento. 🔗 Leggi su Modenatoday.it
Torna il mercato “Fatto in Italia”, domenica di shopping al Novi SadDomenica 8 febbraio il Parco Novi Sad di Modena ospiterà una nuova edizione dell'evento "Fatto in Italia", il tradizionale appuntamento della seconda...
Primavera al Novi Sad, torna "Fatto in Italia" con le nuove collezioni e tendenze di stagioneIn Iran siamo solo al "primo tempo" della guerra? Cosa vuole davvero Trump Con l'arrivo della primavera, i banchi dell'evento Fatto in Italia si...
Temi più discussi: mercato parco novi sad -; Il mercato del Lunedì si svolgerà anche a Pasquetta; Dalla Strada al Palco Special | su Rai1 la nuova edizione.
Caso ruota panoramica, il sindaco: Parco Novi Sad va restituito alla città, troveremo altri modiModena, 17 marzo 2026 – Il sindaco Massimo Mezzetti risponde direttamente alle critiche ricevute per l’esito del progetto della ruota panoramica al parco Novi Sad. L’installazione, avviata l’estate ... ilrestodelcarlino.it
Daniela Ruggi, avvistamento al parco Novi Sad di Modena/ Avvocato Sembrerebbe un allontanamento volontarioDove è finita Daniela Ruggi? Se l’è domandato stamane Storie Italiane, il talk condotto da Eleonora Daniele, in onda dal lunedì al venerdì dalle ore 10:00 alle 12:00 circa. Tanti gli avvistamenti e le ... ilsussidiario.net
Il calcio nasce dalla strada, da un pallone lanciato in piazza, da squadre improvvisate "con chi c'è". Al parco Novi Sad arriva "Calcio di strada", un progetto che ha un obiettivo semplice: riportare il gioco libero e gratuito nei quartieri e restituire ai ragazzi il piace - facebook.com facebook