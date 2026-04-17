Torna il Career Day 2026 dell' università d' Annunzio | il recruiting diventa un gioco

L'università d'Annunzio di Chieti-Pescara organizza nuovamente il Career Day 2026, un evento dedicato a mettere in contatto studenti e laureati con le aziende. Per il terzo anno consecutivo, l'iniziativa si svolgerà in due appuntamenti distinti, offrendo opportunità di recruiting e networking. La manifestazione si svolge nel rispetto del calendario accademico e coinvolge diverse realtà aziendali del territorio.