Torna il Career Day 2026 dell' università d' Annunzio | il recruiting diventa un gioco
L'università d'Annunzio di Chieti-Pescara organizza nuovamente il Career Day 2026, un evento dedicato a mettere in contatto studenti e laureati con le aziende. Per il terzo anno consecutivo, l'iniziativa si svolgerà in due appuntamenti distinti, offrendo opportunità di recruiting e networking. La manifestazione si svolge nel rispetto del calendario accademico e coinvolge diverse realtà aziendali del territorio.
Torna il Career Day dell'università degli studi "Gabriele d'Annunzio" di Chieti-Pescara. L'evento che, per il terzo anno, mette in contatto studenti e laureati con il mondo del lavoro si articolerà in due appuntamenti distinti. Mercoledì 22 aprile, il campus di Chieti ospiterà 9 organizzazioni.🔗 Leggi su Chietitoday.it
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