Torna il Career Day STEM organizzato dalla Scuola Politecnica e delle Scienze di Base dell’Università Federico II

Il 26 marzo si svolgerà il Career Day STEM presso l’Università Federico II, nel complesso di Monte Sant’Angelo. L’evento si terrà dalle 9 alle 16 e sarà dedicato a laureandi e laureati che avranno la possibilità di incontrare manager e responsabili delle risorse umane. La giornata è organizzata dalla Scuola Politecnica e delle Scienze di Base dell’ateneo.

Il 26 marzo, nel complesso di Monte Sant’Angelo, laureandi e laureati avranno l’opportunità di incontrare manager e responsabili delle risorse umane di circa 100 aziende nazionali e internazionali Giovedì 26 marzo, torna il Career Day delle STEM dell’Università degli Studi di Napoli Federico II. L’appuntamento è in programma dalle 9 alle 16 nel complesso universitario di Monte Sant’Angelo, dove laureandi e laureati avranno l’opportunità di incontrare manager e responsabili delle risorse umane di circa 100 aziende nazionali e internazionali, in un confronto diretto finalizzato all’ingresso nel mondo del lavoro. Nelle scorse settimane - spiega... 🔗 Leggi su Napolitoday.it

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Federico II: a Napoli oltre 100 aziende nazionali e internazionali per il Career Day STEM. Organizza la Scuola Politecnica e delle Scienze di Base dell'Università Federico II #ANSA x.com