La Bottega della solidarietà torna a vivere | il Comune cerca il nuovo gestore

La Bottega della solidarietà di piazzale Gramsci riapre i battenti. Il Comune di Rimini ha avviato una gara pubblica per trovare un nuovo gestore, coinvolgendo anche il terzo settore. La decisione arriva dopo un periodo di chiusura e l'obiettivo è far tornare vivo uno spazio importante per la comunità. Ora si aspettano le proposte dei soggetti interessati, con l’idea di rilanciare l’attività e rafforzare il legame con il quartiere.

Avviata dal Comune di Rimini una procedura di coprogettazione con il terzo settore per la gestione dello storico spazio di piazzale Gramsci Riparte la "Bottega della solidarietà" di piazzale Gramsci, e, per affidarne la gestione, il Comune di Rimini ha avviato un'istruttoria pubblica di coprogettazione con il terzo settore. Si tratta di uno storico progetto cittadino, uno spazio conosciuto da tanti riminesi, attivo dagli anni Novanta nel chiosco prefabbricato (inserito nell'elenco dei beni immobili che fanno parte del patrimonio comunale destinato agli scopi sociali) al civico numero 2, da tempo finalizzato alla promozione dell'attività ed allo sviluppo dei valori sociali della cooperazione e all'inclusione lavorativa delle persone svantaggiate.

