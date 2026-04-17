Torna a luglio il festival internazionale di folk e world music Alkantara fest

A luglio torna l'evento dedicato alla musica folk e world, con la sua 22ª edizione. La manifestazione si svolge in una regione nota per la sua biodiversità e il suo paesaggio naturale. L'immagine simbolo scelta per quest'anno raffigura un ramarro dell'Etna, un rettile che contribuisce alla biodiversità locale e indica la salute dell'ambiente. L'opera, creata dall'artista Giuseppe Lombardo, rappresenta l'edizione in corso.

È il ramarro dell'Etna - specie che contribuisce alla biodiversità nell'ecosistema del Vulcano attivo più alto d'Europa, indicandone la salute dell'ambiente -, l'immagine simbolo, realizzata da Giuseppe Lombardo, che identifica la XXII edizione di Alkantara Fest, il festival internazionale di.🔗 Leggi su Cataniatoday.it Notizie correlate Mengo Music Fest, anteprima il 3 luglio con Serena BrancaleArezzo, 13 aprile 2026 – Continuano gli annunci di Mengo Music Fest: il cartellone della 22sima edizione si arricchisce di una nuova, prestigiosa... Festival InterSezioni, al Sangiorgi il suono world dell'Alkantara MediOrkestraConiugare l’espressione artistica con la riflessione sociale, utilizzando il linguaggio universale del jazz per creare ponti culturali e promuovere... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Cinema, torna Spiderman: ecco il primo trailer ufficiale del film in sala a luglio; Sei Giorni delle Rose Bianche: torna dal 20 al 25 luglio il grande ciclismo a Fiorenzuola; Avellino, Vino al Borgo torna a luglio: dal Vinitaly il racconto di un quartiere che si Ri-Genera; Morrisey torna in Italia con due date: il 21 luglio ad AstiMusica. Venezia torna a pagamento: al via da oggi e fino a luglio il ticket di ingresso da 10 euro per i turistiL'iniziativa del ticket di ingresso è stata già sperimentata nel 2024 e 2025; per il 2026 si applicherà a più date nel corso dell'anno da aprile a ... fanpage.it Cinema, torna Spider-Man: ecco il primo trailer ufficiale del film in sala a luglioIl primo trailer di ‘Spider-Man: Brand New Day‘ è stato lanciato con un evento ... msn.com Dopo quasi tre anni di buio torna la luce in viale dell’Economia, vitale arteria per le attività industriali di Vicenza, dove ieri sera è stato acceso il nuovissimo sistema di illuminazione stradale basato sui led intelligenti È stato completato infatti l’importante inte facebook Tom Cruise torna a volare: Top Gun 3 si farà, l’annuncio ufficiale x.com