Festival InterSezioni al Sangiorgi il suono world dell' Alkantara MediOrkestra

Al Sangiorgi si tiene il Festival InterSezioni, dove l'Alkantara MediOrkestra presenta un concerto con il suono world. L'evento unisce musica e riflessione sociale, usando il jazz come linguaggio universale. L’obiettivo è creare ponti tra diverse culture e promuovere l’integrazione attraverso l’arte. La serata coinvolge artisti e pubblico in un’esperienza che combina musica e messaggi sociali.

Coniugare l’espressione artistica con la riflessione sociale, utilizzando il linguaggio universale del jazz per creare ponti culturali e promuovere l’integrazione. Ecco che InterSezioni, il festival catanese organizzato dalla Camerata Polifonica Siciliana e dedicato alla musica contemporanea, è pronta ad aprire il sipario del Teatro Sangiorgi mercoledì 18 marzo alle ore 20.30 all'Alkantara MediOrkestra, ensemble composto da dieci strumentisti e un direttore d'orchestra arrangiatore, provenienti da Sicilia, Irlanda, Bulgaria, Giordania, ha l’obiettivo principale di esplorare i diversi paesaggi musicali, dal Mediterraneo all'Asia. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it Articoli correlati Turkish Trio al Festival IntersezioniUn’affascinante fusione di tradizioni musicali classiche turche e occidentali eseguite per violoncello, pianoforte e kemence, strumento a corde... Festival "Intersezioni" al via con “Drums Apotheosis”«InterSezioni è un festival di musiche del nostro tempo che nel corso degli anni ha conquistato una crescente presenza di pubblico – dice il...