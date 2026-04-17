Torna a Falconara il sabato ecologico | appuntamento al centro commerciale Le Ville

Torna a Falconara il sabato ecologico, un'iniziativa che si svolgerà al centro commerciale

Proseguono gli eventi dedicati all’ambiente e alla corretta gestione dei rifiuti promosse da Marche Multiservizi Falconara in collaborazione con il Comune. Dopo il primo appuntamento a Villanova dello scorso 14 marzo, che ha registrato un’ampia partecipazione e un grande successo, torna il Sabato.🔗 Leggi su Anconatoday.it

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