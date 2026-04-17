Sabato 25 aprile alle 17, la via Po di Torino sarà teatro di un evento speciale che unisce l'arte sartoriale, la profumeria e la spiritualità. Un sarto, noto per aver vestito i Papi, svelerà un segreto legato alla sua esperienza, in un incontro che attirerà appassionati di moda, fragranze e fede. L'evento, gratuito, si svolgerà in un contesto cittadino che si anima con questa proposta insolita.

Sabato 25 aprile, alle ore 17, la via Po di Torino ospiterà un incontro unico che intreccia l’alta sartoria con il mondo della profumeria e della spiritualità. Filippo Sorcinelli, figura di rilievo internazionale nota per aver curato le vesti liturgiche di Benedetto XVI e per aver realizzato i paramenti per la celebrazione dell’inizio del pontificato di Francesco nel 2013, sarà l’ospite principale presso la profumeria Niche. L’evento mira a esplorare la versatilità creativa di un artista capace di muoversi con disinvoltura tra la produzione di abiti sacri, la composizione musicale, la fotografia e la creazione di fragranze. L’incontro tra l’estetica del sacro e l’arte olfattiva.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Torino, il sarto dei Papi rivela il segreto tra fede e profumi

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