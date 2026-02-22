La leggenda del tunnel segreto sotto palazzo dei Papi

Il tunnel sotto il palazzo dei Papi attira curiosi e storici, perché si tratta di un passaggio scavato nel tufo che attraversa le fondamenta della città. La sua origine risale a secoli fa, quando si pensa fosse usato per fughe o collegamenti segreti. La presenza di antichi graffiti e tracce di utilizzo recente alimentano il fascino di questo scoperto. I ricercatori continuano a esplorare il mistero di questo passaggio nascosto, cercando di svelarne i segreti più profondi.

Dal sottosuolo di piazza San Lorenzo fino alle mura della città, tra misteri medievali e vie di fuga scavate nel tufo per proteggere i pontefici (e non solo) Un labirinto di pietra scavato nel tufo che custodisce i segreti più profondi della città dei Papi. Se c'è un luogo che accende la curiosità dei cittadini e dei turisti, è il misterioso passaggio che si snoda sotto il palazzo dei Papi, un tunnel che per secoli ha alimentato leggende su fughe d'emergenza e incontri clandestini.?Sotto il piano calpestabile di piazza San Lorenzo si estende una rete di gallerie che scendono a diversi metri di profondità, scavate direttamente nel peperino e nel tufo.