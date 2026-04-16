Filippo Sorcinelli approda a Torino | in via Po un incontro con il più noto sarto dei Papi tra arte fede e profumi

Sabato 25 aprile, a Torino, si terrà un evento con Filippo Sorcinelli, noto per aver realizzato abiti per due papi. La sua presenza coinvolgerà un incontro in via Po, dove si parlerà di arte, fede e profumi legati alle sue creazioni. Sorcinelli ha firmato diverse vesti religiose, tra cui quelle indossate da Benedetto XVI e Papa Francesco durante la messa di inizio pontificato.

Noto per aver firmato numerose vesti per Benedetto XVI e poi, nel 2013, quelle per la messa di inizio pontificato di Papa Francesco, Filippo Sorcinelli farà tappa a Torino sabato, 25 aprile. L'occasione è un evento, aperto al pubblico, che avrà inizio alle 17 presso la profumeria Niche di via Po.🔗 Leggi su Torinotoday.it

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