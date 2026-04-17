Le indagini della Procura di Torino hanno portato alla luce un progetto all’interno del centro sociale Askatasuna, che prevedeva la trasformazione del gruppo in un’organizzazione con caratteristiche paramilitari e politiche. Le intercettazioni rivelano che il piano mirava a creare una struttura simile a quella di gruppi come Hezbollah o Eta. Le autorità stanno proseguendo le verifiche per accertare i dettagli di questa iniziativa.

Le intercettazioni acquisite dalla Procura di Torino hanno svelato un progetto radicale all’interno del centro sociale Askatasuna, che mirava a trasformare il gruppo in un’organizzazione paramilitare e politica paragonabile a Hezbollah o all’organizzazione basca Eta. Il caso ha scosso le istituzioni, portando la parlamentare di Fdi Augusta Montaruli a richiedere un intervento formale al ministro dell’Interno Matteo Piantedosi per approfondire la gestione della sicurezza e lo smantellamento di cellule estremiste. Il piano per una struttura paramilitare tra Torino e il Medio Oriente. Dalle conversazioni registrate, emersi durante le indagini che sono attualmente passate al secondo grado di giudizio, emerge un disegno inquietante riguardante l’evoluzione di Askatasuna.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Torino, allarme Askatasuna: piano paramilitare simile a Hezbollah

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