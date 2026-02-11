Vi svelo il piano paramilitare per assaltare i portavalori | chi sono e come agiscono gli specialisti

Negli ultimi mesi sono aumentati gli assalti ai portavalori lungo le strade del Sud Italia. Gli episodi più eclatanti si sono verificati sulla Statale 655 tra Foggia e Candela, sulla A14 vicino a Cerignola e sulla Superstrada 613 tra Lecce e Brindisi. Le forze dell’ordine stanno cercando di fare luce sul piano paramilitare usato dagli assalitori, che agiscono in modo organizzato e molto preciso. La paura tra le guardie giurate cresce, e le autorità stanno intensificando i controlli per fermare questa escalation

Gli ultimi assalti paramilitari ai portavalori compiuti sulla Statale 655 Foggia-Candela e il 7 gennaio 2026 sulla A14 in agro di Cerignola, ma anche e soprattutto quello tentato sulla Superstrada 613 tra Lecce e Brindisi, ha inevitabilmente riacceso il tema della sicurezza delle guardie giurate.

