La Paramount ha annunciato ufficialmente al CinemaCon che il terzo capitolo di Top Gun con Tom Cruise è in fase di produzione. La notizia arriva dopo il successo di Top Gun: Maverick, che ha contribuito a rilanciare il franchise e a portare di nuovo il film nelle sale di tutto il mondo. Al momento, non sono stati forniti dettagli sulla data di uscita o sul cast completo.

Il successo stratosferico di Top Gun: Maverick non è stato solo un caso cinematografico, ma un vero e proprio salvataggio in extremis per le sale di tutto il mondo. Con un incasso superiore a 1,4 miliardi di dollari e una nomination agli Oscar come Miglior Film, era inevitabile che Paramount non lasciasse Maverick in hangar troppo a lungo. Dopo anni di speculazioni e “forse”, finalmente abbiamo conferme concrete direttamente dai piani alti. In breve. Conferma Ufficiale: Durante il CinemaCon 2026, Paramount ha annunciato che Top Gun 3 è ufficialmente in fase di sviluppo.. Il Team: Tom Cruise tornerà protagonista, affiancato dallo storico produttore Jerry Bruckheimer.🔗 Leggi su Nerdpool.it

© Nerdpool.it - Top Gun 3: Paramount rompe il silenzio al CinemaCon, il sequel con Tom Cruise è realtà

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