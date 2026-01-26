Giovanni Favia, ex consigliere comunale e regionale, ha ripercorso le proprie esperienze politiche, sottolineando come, già 15 anni fa, fosse necessario partire da zero per costruire un percorso di libertà e integrità. La sua affermazione evidenzia l’impegno costante e la volontà di rinnovamento che lo hanno accompagnato nel corso degli anni, offrendo uno spunto di riflessione sul valore della coerenza e della perseveranza nel mondo della politica.

“Anche 15 anni fa partimmo da zero”. Non è sibillina l'affermazione di Giovanni Favia, ex consigliere comunale e regionale, candidato alle elezioni comunali nel 2009 e a quelle regionali nel 2010. ”É dieci anni che rifiuto proposte di incarichi o candidature avendo scelto di lasciarmi la politica alle spalle. Ma al punto in cui siamo nessuno può più astenersi o guardare dall’altra parte. Se si ama Bologna, é ora di fare qualcosa, costi quel che costi", un post, scrive sempre Favia, che sarebbe stato visto da 100mila persone. Città 30 cancellata dal Tar: FdI e Lega all’attacco. “Ripristinare la segnaletica, paghi il sindaco”🔗 Leggi su Bolognatoday.it

Due mesi fa il tram 7 è arrivato nel Quartiere Adriano: “Abbiamo atteso 15 anni. Felici, ma manca ancora qualcosa”Il 16 ottobre scorso è stato inaugurato il prolungamento della linea 7 del tram nel Quartiere Adriano, dopo 15 anni di attesa.

La Yuasa Battery ci riprova anche a CuneoLa Yuasa si prepara ad affrontare la partita odierna contro Cuneo, in programma alle 18,30 e trasmessa in diretta su Raisport (canale 58).

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Argomenti discussi: Favia ci riprova: Qualcosa di libero e pulito, anche 15 anni fa partimmo da zero.

Favia ci riprova: Qualcosa di libero e pulito, anche 15 anni fa partimmo da zeroL'ex consigliere punta il dito contro il governo della città e avvia la struttura organizzativa: obiettivo giugno 2027 ... bolognatoday.it